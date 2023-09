Oude schuur bevat mogelijk asbest: zo kun je dat zelf verwijderen, zonder dat het handenvol geld kost

Een verwaar­loos­de tuin is nog te redden: ‘Maai het gras aan het einde van het seizoen niet meer te kort’

Ben je net terug van vakantie, maakt een blik op je tuin je gelijk een beetje troosteloos. Geen zorgen, want met dit opfrisplan is jouw tuin binnen no-time weer op orde. ,,Juist deze periode is goed om je tuin onder handen te nemen.” Experts Anne Wieggers en Romke van de Kaa geven tips.