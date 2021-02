Ouderen verruilen huis graag voor appartement, maar eerste stap is lastig: ‘Nachten wakker gelegen’

Huizenprij­zen stijgen het meest in twee jaar tijd

22 februari De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in januari het meest gestegen in twee jaar tijd. Het aantal jonge kopers (tot 35 jaar) was met 68 procent ongekend hoog dankzij de afschaffing van de overdrachtsbelasting. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.