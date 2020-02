Patty Brard presenteert schoonmaakcollectie met panterprint

huishoudbeursSchoonmaken met artikelen in panterprint. Veel stijlvoller kan het niet volgens televisiepersoonlijkheid Patty Brard, die vandaag haar voorjaarsschoonmaakcollectie ‘From PB with Love’ presenteert. Kruidvat gaat de spullen verkopen.

De collectie bevat verschillende schoonmaakartikelen, zoals een afwasborstel, huishoudhandschoenen, stoffer en blik en een vloerwisser. Wie zich helemaal wil uitdossen, kan ook gaan voor huispakken, pantoffels, handdoeken, verschillende soorten tassen, keukenrollen, toiletpapier en een boodschappentrolley. Je billen afvegen met panterprint: Patty Brard maakt het mogelijk.

De mediadiva laat weten dol te zijn op ‘een stralend schoon huis’. ,,Wie mij volgt op Instagram ziet dat ik altijd hysterisch bezig ben met mijn huis. Schoonmaken en het huis leuk maken met panterkaarsjes en roze geurdingen enzo. Zo'n collectie lanceren kan alleen als het dicht bij je staat. Kruidvat benaderde mij en het is al jaren mijn droom om een eigen collectie uit te brengen.”

Glimlach

Ze denkt dat de collectie een glimlach tevoorschijn tovert tijdens het schoonmaken. ,,Klaar met dat gele aanrechtdoekje. Ik ben zelf bij het ontwerp betrokken geweest, want panterprint kan ordinair zijn maar als je denkt in de juiste combinaties, is het juist chique. Zo heeft de collectie ook donkere tinten en roze.” Het WC-papier heeft dan weer een iets lichtere kleur. ,,Je moet natuurlijk wel kunnen zien of je goed hebt afgeveegd. Overal is over nagedacht, hoor!”

Of ze echt zelf veel schoonmaakt? ,,Ja joh, ik ben de Marie Kondo van Nederland”, verwijst ze naar de internationaal gevierde opruimcoach. ,,Ik doe het niet alleen moet ik eerlijk zeggen. Maar mijn schoonmaaksters hebben kirrend het huis staan poetsen in de nieuwe collectie”, aldus Brard. ,,Je moet er vrolijk van worden, dat is belangrijk."

Succesvol

Volgens Kruidvat is de online verkoop, die gisteren is begonnen, nu al een groot succes. Met name de huispakken en toiletrollen gaan hard, aldus een woordvoerder van de budgetdrogisterij. Morgen liggen de producten ook in de winkels. Huishoudhandschoenen met panterprint kosten 2,29 euro. Regenlaarzen 12,99 euro en een handdoek 4,99 euro.