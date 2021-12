Piepklein wonen in de grote stad: ‘Word je er echt gelukkig van? Nee!’

Noorse belegger razendsnel grootste buitenland­se huurbaas van Nederland

Vastgoedbelegger Heimstaden uit Noorwegen verovert in razendsnel tempo Oost-Nederland. Dit bedrijf stortte zich in 2018 voor het eerst op de Nederlandse woningmarkt en is nu al de grootste buitenlandse eigenaar van huurwoningen in ons land met 13.500 woningen. Daarvan staan er 3000 in Oost-Nederland.

23 november