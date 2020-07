Pindakaas en ketchup: van deze middelen wist je niet dat ze ook schoonmaken

,,Oh jee, rode wijn gemorst. Dat gebeurt overal wel eens. Er gaat altijd een verhaal rond dat witte wijn zou helpen de vlek op te lossen. Nou, laat die maar lekker in de fles of drink het op. Karnemelk of volle melk moet je hebben. Eerst droogdeppen met keukenpapier. Ga er alsjeblieft niet in zitten wrijven. Dan een goede scheut melk er overheen. Zit de rode wijn op kleding? Dan kan het nadat het is ingetrokken in de was. Zit het in je tapijt, pak dan na een uur een doekje en veeg zachtjes van buiten naar binnen, zodat de vlek sowieso niet groter wordt. Dat kan met een washandje en koud water. Die vlek is zo weer weg.”