Politieke wrevel over verbod op gasfornuis: ‘We moeten huiseigenaren niet voor het blok zetten’

PROEF AARDGASVRIJHuiseigenaren en huurders in een aardgasvrije proefwijk moeten niet worden verplicht om van het gas af te gaan. Dat vindt regeringspartij VVD. Nu kunnen gemeenten de burgers in bepaalde wijken nog wel een verbod op kookgas opleggen.

,,Uiteindelijk willen we van het gas af, maar dat moeten we stap voor stap doen’’, zegt VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis. ,,En we moeten huiseigenaren en huurders dus niet ineens met dwangsommen voor het blok zetten.’’ Tijdens een debat in de Tweede Kamer haalde Koerhuis uit naar minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken (CDA), die een gasfornuisverbod wél als laatste redmiddel wil kunnen inzetten.

Koerhuis wijst naar de Utrechtse wijk Overvecht-Noord, waar de gemeente bewoners probeert over te halen om elektrisch te gaan koken. Als niet iedereen daaraan meedoet, wordt het project voor de gemeente flink duurder. Door de landelijke crisis- en herstelwet kan de gemeente bewoners verplichten om van het gas af te gaan.

,,Als ultimum remedium is het in deze proeftuin mogelijk - als er op het einde mensen over zijn die per se op aardgas willen blijven koken - af te dwingen dat ze elektrisch gaan koken’’, zegt minister Knops. ,,Maar dat mag alleen als andere methodes geen succes hebben gehad.’’

Bezorgd

VVD’er Koerhuis vindt dat het kabinet hiermee te ver gaat. ,,Ik zie alleen maar bezorgde burgers’’, zegt het Kamerlid. ,,Het kabinet moet een pas op de plaats maken. Het is niet effectief om mensen vooraf te dwingen van het gas af te gaan.’’

Knops ergert zich aan de kritiek: ,,Het is nog maar de vraag of het gaat gebeuren. De gemeente heeft er alle belang bij om bewoners mee te nemen om deze proef tot een succes te maken.’’ Toch is ook de partij van Knops, het CDA, kritisch. ,,De verplichting mag niet worden gebruikt door enthousiaste wethouders om een hele wijk te dwingen van het gas af te gaan’’, zegt CDA-Kamerlid Erik Ronnes.

Vorige week bleek het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de klimaatkosten voor het vergroenen van Nederlandse huizen te laag te hebben ingeschat. Voor de zomer komt het PBL met een nieuwe berekening, zegde Knops toe aan de Tweede Kamer.