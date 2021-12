Porsche zakt zogenaamd weg in lava in de tuin: 'Onze kleinkinderen vinden het geweldig’

Huurders opgelet: huurprijs anders berekend, meer rechten voor bewoners

Huurders kunnen alvast checken of de huurprijs die een verhuurder vraagt juist is volgens de nog in te voeren berekeningen. Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari de WOZ-waarde in mindere mate bepaalt hoe hoog de huur maximaal mag zijn voor sociale huurwoningen. Wat kunnen huurders daarmee?

15 december