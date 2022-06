Prachtig jarendertighuis piept en kraakt: ‘Als de douche lekt, zet je er gewoon een emmer onder’

binnenkijken Sara en Rick maakten van een kille loods een droomloft: ‘Het is hier echt een paradijs’

Het was de loods achter de oude Ambachtsschool in Dordrecht, onbewoonbaar, koud en kil, waar Sara van Asdonck (35) en Rick van der Bult (37) bijna vier jaar geleden verliefd op werden. Helemaal eigenhandig heeft het stel dit onbewoonbare pand weten om te toveren in een droomloft. ,,We kunnen het zelf vaak ook niet geloven.”

