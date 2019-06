Prachtig penthouse in Amsterdam te koop voor 8 miljoen euro

Om het vermogende buitenlanders makkelijk te maken is de advertentie op Funda alleen in het Engels te lezen. Klinkt ook wel lekker: ‘Create your dream home in the latest and most iconic addition to the Amsterdam skyline’.



Je kunt die ‘droom creëren’ in de nieuwe woontoren genaamd Pontsteiger. Vanuit de wijde omgeving is het iconische gebouw te zien. Vanuit de luxe appartementen kijk je op de Houthavens in Amsterdam-West. Het te koop staande penthouse is gelegen op de 25ste verdieping.

Het Pontsteigergebouw in Amsterdam.

Eigen sportschool

Als bewoner heb je toegang tot een eigen sportschool, sauna en meditatieruimte. Er zit een patio en een terras bij. De keuken heeft een marmeren aanrechtblad. Ook de eettafel is van marmer. In de garage kun je twee auto's parkeren en ook voor de boot is een parkeerplek gereserveerd. Het maakt wel duidelijk dat dit appartement niet voor de eerste de beste is gebouwd.

Tijdschrift Quote weet wie de huidige eigenaar is: internetondernemer Adriaan Mol (35), nummer 22 in de Quote 500. Volgens Quote probeert hij razendsnel winst te maken op wat een paar jaar geleden al ‘de duurste penthouse van Nederland’ was. De oprichter van betaalservice Mollie, MessageBird en One More Thing zou het hebben gekocht voor 4,3 miljoen euro. Nu het van binnen helemaal is aangekleed gaat hij dus voor bijna het dubbele in de verkoop.

