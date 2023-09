Rabobank: Huizenprijzen volgend jaar overal weer omhoog

Dat stellen economen van de Rabobank, in hun jongste raming van de woningmarkt. Vanaf de zomer vorig jaar daalden de huizenprijzen maar die lijken nu alweer gestabiliseerd, eerder dan de Rabobank verwachtte.

,,Eerder dit jaar gingen we ervan uit dat de prijzen pas tegen het eind van het jaar zouden stabiliseren. Maar de inkomens van Nederlanders zijn iets sterker toegenomen dan voorzien, terwijl hypotheekrentes amper verder zijn gestegen. Na de heel snelle rentestijging in 2022, waardoor potentiële huizenkopers plots minder hypotheek kregen, neemt het bedrag dat kopers kunnen lenen nu dus juist weer snel toe. Bij een gebrek aan aanbod werkt die oplopende leenruimte al gauw door in de huizenprijzen’’, zegt econoom Nic Vrieselaar van de Rabobank.

De prijs van een koophuis is dit jaar zo’n 3,5 procent lager dan vorig jaar. De rest van het jaar blijven de prijzen min of meer stabiel en volgend jaar zit er weer een plus 2,4 procent in het vat.

Regionale verschillen

Er zijn wel grote regionale verschillen. In de regio’s Amsterdam, Utrecht, Gooi en Vechtstreek en ook Haarlem en omgeving dalen huizenprijzen naar verwachting met gemiddeld 7 procent ten opzichte van 2022. In Delfzijl en omgeving daarentegen blijven de prijzen van bestaande koophuizen dit jaar nagenoeg gelijk aan vorig jaar. In de rest van Nederland is de prijsdaling zo’n 2 tot 4 procent. Voor volgend jaar verwachten de economen in alle regio’s een kleine plus.

Dit jaar worden er naar verwachting 180.000 bestaande woningen verkocht en volgend jaar 170.000. Dat waren er vorig jaar nog 193.000. Dat er minder wordt verkocht is het gevolg van de gestegen rente en komt ook deels door de ingezakte nieuwbouw, waardoor er minder mensen doorstromen.

Groter of mooier

Vrieselaar: ,,Na de eerdere toename van het aantal te koop staande huizen in 2022 zien we het aanbod dit jaar langzaam weer teruglopen. Vermoedelijk speelt hierin mee dat doorstromers vóór de rentestijging van vorig jaar veel actiever waren. Zij hadden vaak nog een hogere hypotheekrente, en konden door te verhuizen overstappen naar de toen zeer lage hypotheekrente. Tegen dezelfde maandlasten konden ze dan groter of mooier wonen. Maar nu veel zittende huiseigenaren juist een hypotheekrente hebben die vergelijkbaar is met of zelfs lager is dan de actuele rente, blijven huiseigenaren zitten waar ze zitten waardoor er minder aanbod van huizen is. Dat drukt de komende jaren het aantal transacties. Volgend jaar komt daar bovendien de verwachte terugval in nieuwbouw bovenop. Dat betekent minder verhuizingen en dus ook minder woningaanbod.”