Rabobank verwacht dat huizenprijzen dit jaar nog sneller stijgen

Ook denkt de bank dat de kapitaalmarktrentes, die van invloed zijn op de hypotheekrente, langer laag zullen blijven. De economen van Rabobank verwachten dat huizen dit jaar 14,4 procent duurder worden. In 2022 voorzien ze ook een flinke stijging, met 11,5 procent. In juni hield Rabobank het nog op een gemiddelde groei van respectievelijk 11 en 4,6 procent.

,,Voor starters is dit een sombere boodschap”, zegt woningmarkteconoom Stefan Groot van Rabobank in een toelichting op de cijfers. Volgens hem betekent een stijging van de prijs van een woning met 90.000 euro dat een koper bij de huidige hypotheekrente dertig jaar lang hogere maandlasten heeft van zo’n 300 euro. ,,Zo werkt het op een iets later moment kunnen kopen van een huis dus decennialang door op de financiële ruimte die huishoudens hebben”, licht hij toe.

Alleen al in de eerste vijf maanden van het jaar is de prijs van een gemiddelde koopwoning harder gestegen dan in heel 2020. Daarna liep de stijging verder op. In juli nam de prijs van een woning toe met ruim 16 procent op jaarbasis. ,,Het betekent dat een gemiddeld huis in slechts een jaar tijd naar schatting zo’n 55.000 euro duurder is geworden”, aldus Groot.

Flevoland

Volgens de economen zijn de regionale verschillen in de ontwikkeling van de prijs groot. Rabobank verwacht dat de waarde van een woning in Flevoland dit jaar en volgend jaar het meest toeneemt. Ze rekenen in de provincie op een gemiddelde prijsstijging van 20 procent dit jaar en 15 procent in 2022. In de regio Amsterdam neemt de stijging naar verwachting het minst snel toe, omdat de prijzen daar al eerder hard zijn gestegen.

Deskundigen waarschuwen al langer dat er veel meer huizen bijgebouwd moeten worden om het woningtekort aan te pakken. ,,De nieuwbouw blijft vooralsnog achter bij de aantallen die nodig zijn om het woningtekort in te lopen”, aldus Groot. ,,Om 100.000 woningen per jaar te kunnen bouwen, zal de productie per werknemer in de bouwsector flink omhoog moeten. Dit vereist meer gebruik van arbeidsbesparende technieken, zoals prefab bouwen.”