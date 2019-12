Recordaantal van bijna 3000 woningen opgeleverd in Eindhoven dit jaar

In Eindhoven zijn afgelopen jaar een recordaantal van bijna 3000 woningen opgeleverd. Ook voor 2020 wordt een topjaar verwacht voor de vijfde stad van Nederland en de grootste buiten de Randstad. Nu al zijn er 3500 woningen in aanbouw of gepland.

Wethouder Yasin Torunoglu benadrukt dat het niet alleen om kleine huurappartementen gaat, maar juist om een heel breed palet van woningen in de sociale huur-, de middeldure huur- én koopsector. 75 procent zat zelfs in de goedkope of middeldure categorie.

Enkele grote projecten die in 2019 opgeleverd zijn: de woontoren Onyx aan de Mathildelaan, Philips Bedrijfsschool aan de Frederiklaan, TD-gebouw Frederik van Eedenplein, sociale huurwoningen in de Kruidenbuurt in Stratum en Woensel-West, Strijp-R, appartementencomplex Picuskade en ook Parc Fontaine achter het Parktheater telt mee.

Doorgaans bouwde Eindhoven sinds de jaren 50 zo’n 1000 woningen gemiddeld. Al kan het wel zijn dat er in de jaren 60, bij de bouw van Woensel, nog wel een jaar meer dan 3000 woningen gebouwd zijn. Maar de afgelopen decennia is dit in ieder geval een recordjaar.

Volledig scherm De Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Bijsmaak

Torunoglu noemt de mijlpaal ‘een feestelijk moment’, maar erkent dat het ‘een record met een bijsmaak’ is, want de druk op de woningmarkt is nog steeds erg hoog, veel woningzoekenden hebben moeite om iets te vinden. ,,Maar als we deze productie de komende jaren vast kunnen houden, dan hopen we dat we dit kunnen kantelen, dat de druk er wat afgaat; dat toekomstperspectief is er wel”, spreekt de wethouder een verwachting uit.

De stikstofdiscussie leidt in Eindhoven nauwelijks tot problemen, ook niet voor komende jaar, constateert Torunoglu verder nog maar eens. De voorbereiding van veel projecten is voortgezet, ondanks de alarmerende berichten over stikstofnormen. Zo zijn de vergunningen voor de bouw op het Van de Ven & Co- en Vogelzangterrein en het bestemmingsplan voor de Deken Van Somerenstraat (samen goed voor zo’n 500 appartementen en woningen) doorgezet. In beide gevallen is de stikstofuitstoot in Natura2000-gebieden nihil, aldus de berekeningen. ,,Waar andere gemeenten alles uit handen lieten vallen om geen risico te lopen, zijn wij gewoon doorgegaan”, aldus de wethouder. Wel leidt de nodige berekening van de stikstofuitstoot tot ‘enige vertraging’ voor District E, het plan met de drie torens tot 170 meter op het Stationsplein.

Woondeal

3000 woningen per jaar, vijf jaar lang, is ook de doelstelling van het bouwoffensief van de gemeente en de Woondeal met het Rijk en de provincie. ,,Of dat bouwoffensief heeft geholpen? We hebben er echt alles aan gedaan om bouwers te faciliteren. Want de gemeente bouwt niet zelf. Wel proberen we de procedures te bekorten en de rode loper uit te leggen voor ontwikkelaars”, aldus Torunoglu. Zo is er ook nadrukkelijk contact gezocht met plannenmakers om ze ‘aan te porren’. Dat heeft voor de komende jaren zeker 1750 extra woningen opgeleverd.

Quote Vergeleken met de vier grote gemeenten bouwen we net zo veel als Utrecht en meer dan Den Haag. Wethouder Yasin Torunoglu

Voor de sociale woningbouw ligt er nog wel een. ‘enorme opgave’ aldus de wethouder. Met de woningcorporaties worden de komende maanden afspraken gemaakt daarover. Nu al geldt dat projectontwikkelaars van de gemeente de voorwaarde krijgen opgelegd dat ze 20 procent of meer sociale woningbouw moeten plannen. Ook over middeldure huur worden afspraken gemaakt.