Remsporen in de pot? Zo maak je er eenvoudig een einde aan

SchoonmaaktipRemsporen in de pot voorkomen, een goedkoop middel tegen kalkaanslag en de eeuwige wc-roldiscussie. Schoonmaakexpert Marja Middeldorp heeft een paar praktische tips voor het kleinste kamertje in huis.

,,In de zomer krijg ik vaker vragen over het schoonmaken van het toilet dan in de winter’’, zegt Marja. ,,Waarom? Ik vermoed dat we ons in de zomer meer bewust zijn van onze hygiëne. We leven meer buiten, wassen vaker onze handen en barbecuen lekker. Je wilt toch niet met je vette tengels de wc-bril omhoog doen? Bovendien heb je in de zomer vaker mensen op bezoek.’’

En die bezoekers wil je natuurlijk wel een schoon toilet voorschotelen. ,,Daarom heb ik met name voor het jonge volk een hele praktische tip: een colaatje-soda.’’

Dat klinkt als een hip drankje, maar is volgens de schoonmaakexpert een goedkope, effectieve en ook nog eens spectaculaire oplossing. ,,Je hebt altijd wel een restje cola over. Dat doe je in je wc met een paar scheppen soda. Gewoon de goedkope, grote korrels. Dan krijg je heel leuk schuim.’’

En bang hoef je zeker niet te zijn, lacht Marja. ,,Het ontploft niet. Ik heb het uitgetest. Het gaat lekker bruisen en lost de erge kalkaanslag op. Wel zo prettig.’’

Prullaria

We moeten het wat Marja betreft ook maar eens hebben over alle prullaria die mensen uitstallen in hun toilet. ,,Hartstikke leuk hoor om naar te kijken als je even zit, maar ze zijn vaak ontzettend stoffig. Mensen maken de pot wel schoon, maar vergeten de rest. Het is toch niet prettig om je bezoek hoestend en proestend terug te krijgen aan de barbecue. Dus ruim die plee op. Die gedroogde bloemen van een vakantie in Frankrijk negen jaar geleden kunnen echt wel weg. Als je daaraan ruikt, krijg je haast stoflongen. Haal deze zomer maar gewoon een nieuw bosje tijdens je vakantie.’’

Remsporen

En dan hebben we ook nog het gezeur van remsporen in de pot. ,,Een kennis doet dat heel slim. Iedere dag maakt ze het toilet 's ochtends schoon. Heeft iemand gepoept die strepen achterlaat, dan maakt ze daar een foto van en stuurt die rond met de vraag: wiens poep is dit?’’

Het is een oplossing, lacht Marja. ,,Maar ik heb een beter idee. Maak gewoon een bedje van twee blaadjes wc-papier en legt dat op het water van de plee. Je poep valt daarop en dus heb je geen last van strepen. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen vooral thuis poepen, omdat ze zich daar veilig voelen. Nou, met deze tip voelt het ook als je op bezoek bent prettig.’’

Bril omhoog of omlaag

Nog zo'n punt van ergernis. De bril. ,,Ik zeg altijd maar zo: staat de bril omhoog, dan weet je zeker dat de bovenkant schoon is. Ieder nadeel heb zijn voordeel, zou Johan Cruijff zeggen. Zorg gewoon dat je altijd een pakje met ecologische vochtige doekjes hebt staan. Daarmee doe je de bril naar beneden en veeg je vervolgens je handen af. Ik vind het ontzettend prettig als het er is, ook voor mijn gasten.’’

En de klep van de wc-bril is er niet voor niks. ,,Die is ontzettend nuttig. Als ik naar de wc ben geweest, doe ik eerst de deksel naar beneden en trek dan pas door. Anders kan het water met bacteriën over de rand spatten. Dat wil je toch niet. Maar hoe vaak zie je een wc niet openstaan?’’

Wc-rol ophangen

Tot slot wil Marja nog een einde maken aan de wc-roldiscussie. Hoe hangt deze nu juist? Blaadjes tegen de muur of van de muur af? ,,Natuurlijk van de muur af. Frabrikanten printen daar vrolijke hondjes of katjes op, zodat wij de rol goed ophangen. Niet tegen de muur dus. Doe je dat wel, dan zie je de print niet, maar kan de rol ook gemakkelijker afrollen met als gevolg dat de blaadjes op de grond vallen. En dat willen we niet.’’

Het is weer een heel pleepraatje geworden, besluit de schoonmaakgoeroe. ,,Maar je weet het hè. Koning, keizer admiraal...’’

