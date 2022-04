Renate en Harry dolgelukkig in woonboerderij: ‘Dynasty-gevoel als we de trap af komen’

Een beetje geluk kwam er wel bij kijken, want er waren eind 2018 meer kapers op de kust toen de gedateerde boerderij in de verkoop ging. „De makelaar belde dat hij twee enveloppen had gekregen met een vergelijkbaar, aantrekkelijk bod”, vertelt Harry. „Een was van ons. Hij vroeg wat we met de boerderij van plan waren - best een aparte vraag. Wij wilden er een thuis voor ons gezin van maken en dat sprak de verkopers kennelijk aan, want ze zijn met ons in zee gegaan.”