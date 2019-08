Rijtjeshuis van 1,5 miljoen euro is al verkocht (voor bijna de vraagprijs)

Het huis (Funda) is vanwege zijn gemiddelde omvang en uiterlijk een symbool geworden voor de gekte op de huizenmarkt, die met name in de hoofdstad voor verdringing en woningnood zorgt. Ook SP-wethouder Laurens Ivens, verantwoordelijk voor wonen, noemde de prijs van bijna 1,5 miljoen ‘absurd’. ,,Ik ben er behoorlijk van geschrokken. Het gros van de Amsterdammers kan dit natuurlijk nooit betalen. Ik maak me grote zorgen over de betaalbaarheid van woningen in onze stad.”



,,De reacties verbaasden me en ze zijn onterecht”, vindt de makelaar, die niet bij naam genoemd wil worden. ,,Ik heb ontzettend veel mails ontvangen van mensen uit het hele land die boos waren over de prijs. Ze noemden het onder meer ‘debiel’. Zij kennen de lokale markt blijkbaar niet goed, want dan hadden ze geweten dat het normaal is in deze buurt, vooral vanwege de gunstige ligging. Bovendien was de verkoopprijs niet anders geweest als we de ‘1' eraf hadden gehaald, zoals iemand suggereerde, en hij dus voor 450.000 euro te koop had gestaan. Dan waren de biedingen veel hoger geweest. Zo werkt de markt nu eenmaal.”