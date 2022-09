Roos haar opruimvideo’s zijn bevredigend én lekker rustgevend, vinden miljoenen mensen wereldwijd

Als Roos thuiskomt van een drukke dag werk in het ziekenhuis, begint ze niet zoals menig Nederlander gelijk te koken. Ook ploft ze niet zuchtend op de bank neer. Nee, als Roos thuiskomt, gaat ze ‘lekker rommelen in huis’. Dat wil zeggen: opruimen, herschikken. Al vraag je je als willekeurige bezoeker direct af wát er precies nog op te ruimen valt in haar woning. Maar Roos is een perfectionist. Voorraadpotten moeten er liefst niet alleen rechtstaan, ze moeten ook graag helemaal tot het randje perfect vol zitten. De hele boel moet bovendien ‘lekker bij elkaar passen’. En er dan ook nog een beetje gezellig uit zien.