Ruim half miljoen huizen erkende energieslurpers: ‘Vergroenen wordt een hele inspanning’

Dik 700.000 huizen hebben een energielabel dat zo slecht is dat ze over zeven jaar niet meer in aanmerking zouden komen voor de verhuur, blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Independer. Die baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Van vier op de tien huizen is officieel helemaal niet bekend hoe energiezuinig ze zijn.

Het aantal huizen met een energielabel neemt wel toe, omdat het verplicht is er eentje te hebben als je woning in de verkoop gaat of verhuurd wordt. Zo’n label is vervolgens tien jaar geldig. Van alle woningen - ook die zonder label - is 9 procent een erkende energieslurper, goed voor een E-, F- of G-label. Ruim een kwart is juist zeer energiezuinig, en heeft een A- of B-label gekregen.

Lage inkomens

In die honderdduizenden onzuinige woningen zit een ‘uitdaging’, zegt Ivo Wiegersma van Independer: „Veel van die huizen staan in gemeenten met topinkomens, óf in plaatsen met een laag gemiddeld inkomen.” Zo gooien niet alleen Bloemendaal, Laren, Heemstede, Gooise Meren en Wassenaar hoge ogen als het om energieslurpers gaat, maar ook Westerwolde, Oldambt, Schiedam, Pekela, Heerlen en Kerkrade. Het gemiddelde jaarinkomen in die laatste zes gemeenten komt amper boven modaal uit.

Ook Gwen Jansen, van energieadviesbureau Milieu Centraal, noemt het ‘een hele inspanning’ om al die huizen te vergroenen. „Maar we moeten het proberen. Je huis isoleren is een echte winstpakker, en duurt doorgaans een paar dagen. Gelukkig hebben steeds meer gemeenten energiecoaches of energiemaatjes om mensen te helpen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het aantal onzuinige huizen moet omlaag, wil het kabinetsdoel van een duurzame energievoorziening in 2050 niet in de problemen komen. Woonminister De Jonge wil om die reden ook vanaf 2030 een verbod op het verhuren van huizen met een E-, F- of G-label.

De bewoners van die huizen kampen nu al met een ander probleem: een hoge energierekening, zeker nu het prijsplafond over een halfjaar verdwijnt, en de prijzen voor stroom en gas weer oplopen door de verhoogde vraag wereldwijd. Wie nu een nieuw energiecontract afsluit voor de komende twaalf maanden, weet zich ondanks die verhogingen vaak wel verzekerd van een energieprijs onder dat overheidsplafond.

Subsidie

Via het Warmtefonds is het soms wel mogelijk om steun aan te vragen om je huis te verduurzamen. Maar, zo merkt Wiegersma op, voor sommige mensen is de drempel hoog om de hand bij de overheid op te houden. Alleen al de 800 euro energietoeslag die voor lage inkomens klaarlag, is duizenden keren niet opgehaald, meldde RTL Nieuws vorig jaar nog. Dat had te maken met de enorme papierwinkel waar potentiële aanvragers tegenop zagen, maar kwam volgens FNV ook door wantrouwen richting de overheid na het toeslagenschandaal.

Van alle provincies zijn de huizen in het nog vrij nieuwe Flevoland weinig verrassend het groenst. Zeewolde spant de kroon: daar staan vijf huizen met een E-label, 57 procent van de huizen is al beloond met een A- of B-label, de rest zit daartussenin of moet nog worden gekeurd. De enige andere gemeente waar meer dan de helft van de huizen bij de eredivisie van energieverbruik hoort, is Almere. In de achtste stad van Nederland moeten de eigenaren van 125 woningen nog wel aan de slag met isolatie en dubbele beglazing.

Bekijk hier onze video's op het gebied van huis en wonen: