Safari in je eigen tuin: ‘Er fladderen zo’n zes soorten vlinders rond’

Jaap en Shirley wonen in een vrijstaan­de villa aan de Linge: 'Je kunt hier alles doen wat je wilt'

3 juli ,,Vier badkamers, vier open haarden, vier kinderen”, grapt Jaap Boom, wanneer hij het over zijn huis heeft. Maar hij en zijn vrouw Shirley genieten samen van nog veel meer dingen in hun vrijstaande villa direct aan de Linge, aan de Horndijk 10 in Leerdam.