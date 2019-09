Sanne Pol heeft een garage omgetoverd tot Oosterse oase

Het is altijd leuk om binnen te kijken bij andere huizen, op zoek naar inspiratie voor de eigen inrichting. In de videoserie ‘Eigen huis en tuin van...’ gaat interieurarchitect Michiel de Zeeuw op bezoek bij influencers op het gebied van interieur. Dit keer bij stylist, blogger en fotograaf Sanne Pol van &Stijl.

Geregeld kijkt Sanne van &Stijl voor haar blog binnen in de mooist ingerichte huizen, maar nu krijgt ze bezoek. Ze woont samen met haar man Mari, zoon Bo (5), dochter Jip (1) en katten Snoet en Moos.

Garage

Nog niet zo lang geleden is het gezin van Sanne verhuisd. Het huis verbouwen was nog een flinke kluif: waar nu de woonkamer en keuken zijn, was eerst een garage. De ruimte was enorm, 70 vierkante meter, maar daglicht was er niet. Dat is nu wel anders. Nu past de ruimte perfect bij de bovenwoning.

Lichte tinten, daar is Sanne dol op. Daar creëert ze rust mee, ook als de kinderen een wervelwind achterlaten. Het interieur is een mix van Oosterse en Noord-Afrikaanse sferen. De opruimtip van Sanne: prachtige, beige manden. Het past goed in het interieur, én is ook nog eens praktisch.