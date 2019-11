Scheve, niet sluitende keukenkasten? Na deze klus zien ze er weer tiptop uit

Misschien staat je huis in de verkoop of zoek je juist een nieuwe woning? Mijn zus heeft laatst een huis bezichtigd. De keuken zag er op de foto’s fantastisch uit: niets meer aan doen. Toen ze terugkwam, was de teleurstelling van haar gezicht af te lezen. ,,Het was niet zo tiptop’', zei ze. ,,De keukenkastjes hingen scheef en sloten niet goed meer.’' Mijn eerste gedachte was: dat hang- en sluitwerk is eenvoudig te fixen. Geef mij een kruiskopschroevendraaier en een paar minuten per kastje, dan hangt en sluit de boel weer fatsoenlijk. Scheefhangende kastjes zijn voor de verkoper een gemiste kans en voor de koper een onnodige teleurstelling. Als je de klus doorhebt, snap je niet dat je daar zo tegenop hebt gezien.