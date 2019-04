Serie Friends voorbeeld bij onderzoek naar oplossingen woningnood

Als je een kamer over hebt, zou je die dan willen vrijmaken voor een onbekende? Of misschien voor een kennis of familielid die niet aan een huis komt? Die vragen stelt woningcorporatie Woonlinie in Brabant. Het is een manier om creatieve oplossingen te vinden voor het gigantische woningtekort.

De corporatie verhuurt in Altena en Zaltbommel in totaal 4100 woningen en vraagt nu aan huurders of ze bereid zijn hun huis te delen. ‘Wij bouwen steeds meer woningen, maar kijken ook naar andere manieren om onze huurwoningen beter te benutten’, luidt de toelichting bij een enquête voor huurders.

De vragenlijst is gericht op alleenwonenden. De vraag is of zij, als ze genoeg ruimte hebben, ervoor openstaan om hun huis tijdelijk te delen met iemand. Zo ja, dan wil Woonlinie weten of dat een vreemde mag zijn of liever een vriend of familielid. Ook wie dat absoluut niet ziet zitten, wordt gevraagd dat toe te lichten.

Proef

Woonlinie benadrukt dat er nog geen concrete plannen zijn om huurders hun huis te laten delen, maar dat het om een kleinschalig onderzoek gaat naar de vraag of die behoefte er überhaupt is. Als dat zo is, volgt misschien een proef.

,,De krapte op de woningmarkt komt niet alleen door de stijgende inwonersaantallen’’, licht Angelika van de Ven namens Woonlinie toe. ,,Zo zien we bijvoorbeeld ook steeds meer gezinsverdunning en het (langer) zelfstandig wonen van mensen met een zorgvraag. Daarnaast zien we een opkomst van vereenzaming in de maatschappij. Om samen oud te worden in een wijk en huizen efficiënter te gebruiken, zullen we kritisch moeten blijven kijken naar andere creatieve oplossingen.’’

Serie Friends

Ze wijst op de ‘Friends’-contracten die in sommige grote steden al de normaalste zaak van de wereld zijn. De eerste bewoner van een huis of appartement mag dan een kamer verhuren en zo de huurkosten delen. Die constructie is vernoemd naar de populaire tv-serie uit de jaren 90 waarin vrienden een appartement delen. Chandler raakt zo bevriend met Joey en in het huis van Monica wonen achtereenvolgens Rachel en Phoebe.