Sjaak (75): ‘Door extra dik dubbelglas hebben we ook geen last meer van Schiphol’

Hoe woon je?

,,Samen met mijn vrouw woon ik in een rijtjeshuis uit 1985 in Sassenheim. Het is een tussenwoning met 98 vierkante meter woonoppervlak en met vrij uitzicht op het westen. We kijken uit over een weiland, maar daardoor hebben we buiten wel altijd veel wind van zee. Gelukkig hebben we daar in huis geen last van.

Wel hebben we enorm veel overlast gehad van Schiphol. De vliegtuigen kwamen over zee aangevlogen. Ik werd er gek van. Ik sliep er slecht door. Alles heb ik geprobeerd, oordopjes, maar niets hielp. Uiteindelijk hebben we het enkelglas in de slaapkamer vervangen voor extra dik dubbelglas, met een speciaal gas ertussen dat het geluid dempt. Sindsdien hebben we er geen last meer van gehad. Het enige nadeel is wel: het raam heb ik niet meer open ’s nachts. Maar dit is een van mijn betere aankopen geweest.

Beneden zat al dubbelglas. Verder is de isolatie nog van het bouwjaar 1985. Ik heb wel zelf radiatorfolie achter de radiatoren geplaatst, met magneten. Dat werkt goed. Wij zijn de eerste bewoners, maar we wonen er nog altijd heel prettig. We zijn ook overgestapt op inductiekoken.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ons jaarcontract bij Engie liep afgelopen maand af, dus nu hebben we een flexibel contract. Daardoor betalen we nu 130 euro per maand. Dat is op basis van een jaarverbruik van 325 kuub gas en 2100 kWh aan stroom. 1000 kWh normaaltarief en 1100 in het daltarief. We stappen niet vaak over, maar ik reken het altijd wel uit. Ik vermijd de ‘snelle jongens’, de energiebedrijven met cashbacks. Dat vertrouw ik niet, dan betaal ik liever iets meer. Maar dat is persoonlijk.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Ik ben niet gierig, maar qua energieverbruik let ik wel op de kleintjes. Toch gaat veel vanzelf: we doen het licht uit als het niet aan hoeft en sluiten de deuren. We hebben een slimme thermostaat, maar die gebruik ik alleen om de kachel uit te zetten. Deze gaat iedere avond om 21.15 uur uit. Aanzetten doe ik handmatig, als ik vind dat het nodig is. Het is hier altijd 18 graden in huis. Als we het koud hebben, doen we gewoon een trui aan. Gezellig hoor, met de kaarsen aan en soms een olielamp. Al kijken we daar wel een beetje mee uit, want die dampen zijn ook niet zo gezond.

Zonnepanelen ga ik op mijn leeftijd niet meer aan beginnen. Als ik wat jonger was geweest, had ik ze honderd procent zeker aangeschaft. Nu geloof ik het wel. Ons dak is op het oosten en westen, dat was nooit zo gunstig, maar misschien dat het zich met de huidige energieprijzen toch wel loont. Ik heb wel bewust een nieuwe, zuinigere koelkast gekocht. Dat scheelt enorm, net als de mechanische ventilatie die ik heb vervangen. Verder trek ik de stekkers uit de apparaten die niet gebruikt worden, heb ik een gordijn voor de voordeur hangen en heb ik de brievenbus dichtgemaakt. Zo gaat er minder warmte verloren.”

Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.