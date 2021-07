Sjaak en Maartje over prachtige tuinderswoning: ‘Lust voor het oog en een klus voor het leven’

Uniek: jongeren uit Gouda krijgen voorrang bij nieuw woonpro­ject

20 juli Jongeren in Gouda krijgen voorrang bij de toewijzing van de ruim tweehonderd nieuwbouwwoningen in de Spoorzone. Omdat juist 18- tot 28-jarigen van Goudse komaf massaal in de knel komen op de overkokende woningmarkt, geeft de gemeente hen complete voorrang op woningzoekenden uit andere plaatsen. En dat is uniek.