Slechts in vier Europese landen stijgen de huizenprijzen nóg harder

Kabinet wil voorkomen dat huurders fors hogere huurprijs moeten betalen

Het kabinet wil voorkomen dat huurders in de vrije sector door de stijgende inflatie ook een fors hogere huurprijs moeten gaan betalen. Dankzij een initiatief van de PvdA is de maximale huurverhoging drie jaar lang - tot medio 2024 - beperkt tot de wettelijke inflatie plus 1 procent. Dat was een goed idee om grote huurstijgingen tegen te gaan - voorheen was de stijging in de vrije sector niet begrensd - maar door de hoge inflatie pakt dit nu toch slecht uit.

11 april