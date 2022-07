Sloopflats worden opgeknapt voor Oekraïners, bewoners boos: ‘Ze krijgen nieuwe spullen’

Het verdriet van Hoogvliet: ‘Ze willen ons niet meer, we moeten oprotten’

Tientallen gezinnen in de Hoogvlietse wijk Oudeland zijn de wanhoop nabij. Hun goedkope flatwoningen moeten tegen de vlakte om plaats te maken voor dure koophuizen. Alternatieve woonruimte in de buurt is er niet. De Hoogvlieters putten hoop uit de ontwikkelingen in de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid, waar de rechter voorlopig een stokje voor de sloop heeft gestoken.

19 januari