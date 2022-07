Soubhik (36): ‘Ik werd vierkant uitgelachen, maar diezelfde mensen vragen mij nu voor tips’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Soubhik Datta (36) uit ’s-Hertogenbosch.

Hoe woon je?

,,Ik woon in een hoekwoning van 127 vierkante meter in Den Bosch. Ik woon er alleen en ben er in 2020 komen wonen. Het huis is uit 1987 en ligt in een rustige buurt, dus het is er voor mij heel fijn wonen. Ik riep al een tijdje dat ik duurzaamheid belangrijk vond, dus toen ik hier kwam wonen, moest ik die woorden gaan omzetten in daden.

De vorige bewoners hadden al vloerverwarming op de begane grond aangelegd. Ook zat er al dubbelglas op de begane grond en HR++-glas op de eerste etage. Vervolgens heb ik het huis gasloos laten maken. Met veertien zonnepanelen, een inductiekookplaat, een 3-fase-aansluiting in de meterkast, een lucht/water-warmtepomp en door de gasaansluiting te laten verwijderen.

Dat alles heeft me na aftrek van de subsidies ongeveer 12.500 euro gekost. Ik werd toen vierkant uitgelachen door mensen, maar nu vragen diezelfde mensen mij voor tips, wat ik toen exact gedaan heb en welke type apparaten ik heb.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik heb een variabel contract bij Greenchoice. Ik betaal maandelijks niks en krijg aan het einde van het jaar geld toe. Ik krijg nu dus geld om te wonen. Dat komt omdat ik over het afgelopen jaar op -299 kilowattuur aan stroomverbruik kwam. Ik verbruikte 3900 kilowattuur en wekte ongeveer 4200 kilowattuur op. Ik heb de laatste anderhalf jaar al een variabel contract gehad. Dit is volgens mij de groenste maatschappij voor een aanvaardbare prijs, dat vind ik belangrijk.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Ik heb mijn gedrag aangepast. In de winter zit ik niet met korte mouwen in huis. De warmtepomp is altijd ingesteld op 19 graden. In de woonkamer is het nooit kouder dan 19,5 graden, op warme dagen is het wel iets warmer. Ik doe deuren dicht zodat er geen warmte verloren gaat en zet geen ramen onnodig open. Natuurlijk heb ik ook overal ledlampen, maar dat verbruik is echt peanuts. Als je die aan laat staan, maakt dat tegenwoordig niet zoveel meer uit op het verbruik. Dat weegt niet op tegen het verbruik van mijn warmtepomp.

Ik was één keer per week mijn kleding, op 30 graden. En één keer per week mijn beddengoed op 60 graden. Ik zet de wasmachine dan aan in de daluren, dat is hier in Den Bosch na 21.00 uur. Een droger heb ik niet, ik hang mijn was gewoon op het wasrek. Dat scheelt ook in mijn stroomverbruik.

Ik was één keer per week mijn kleding, op 30 graden. En één keer per week mijn beddengoed op 60 graden. Ik zet de wasmachine dan aan in de daluren, dat is hier in Den Bosch na 21.00 uur. Een droger heb ik niet, ik hang mijn was gewoon op het wasrek. Dat scheelt ook in mijn stroomverbruik.

Sinds anderhalf jaar douche ik om de dag. Dat is ook voor de huid beter, dus de energie is hierin niet eens de belangrijkste reden waarom ik dat doe. De primaire drijfveer van mijn aanpassingen is geld. Mijn investeringen zou ik er binnen zeven jaar uit hebben, maar met de huidige prijzen zou het zomaar eens een paar jaar sneller kunnen. Ik zou een dief van mijn eigen portemonnee zijn geweest als ik dit niet had gedaan. Maar ik vind het ook belangrijk dat mijn CO2-uitstoot omlaag gaat, mijn energie-efficiëntie omhoog en dat ik minder afhankelijk ben van bijvoorbeeld Rusland. Ik heb nu zekerheid.”

