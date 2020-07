Starters Kevin en Dorien bouwden hun eigen droomhuis aan de Maas

Bijna drie jaar lang is er zo’n beetje al zijn vrije tijd in gaan zitten. Elke avond en ieder weekend tussen 2009 en 2011 bouwde Kevin van Sonsbeek aan zijn droomhuis aan de dijk in Macharen. ,,Ik heb de kozijnen zelf gemaakt en het meeste metselwerk gedaan. Er is maar weinig dat ik uit handen heb hoeven geven. Zie je die overhellende raampartijen? Dat heeft echt veel voeten in aarde gehad. Ze stonden anders op de tekening, maar toen ik ze had geplaatst en op de dijk ging kijken naar het resultaat, was het niet naar m’n zin. Ik heb nog een andere positie uitgeprobeerd, maar dat was het ook niet. Tot we dit bedachten. Dit doet ook wat denken aan de ramen op schepen. Gevolg was wel dat ik hier als eerste ging bouwen en als laatste klaar was.”