Stijgende gasprijs voor Richard (42) geen enkel probleem, hij leeft al 12 jaar gasvrij: ‘Heb geluk gehad’

Zoals Richard Helderman (42), sinds 2018 trotse eigenaar van een nul-op-de-meterwoning in de wijk Oosterheem in Zoetermeer. ,,Ik heb ook zeker geluk gehad, want ik weet dat er veel vraag is naar dit soort woningen”, vertelt Helderman. ,,Ook omdat het een nieuwbouwwijk is. En nu met de stijgende gasprijs, prijs ik mijzelf gelukkig. Maar ik vind het wel ernstig wat er gaande is. Ik denk dat de overheid meer met het verduurzamen van woningen aan de slag zou moeten, maar ik snap dat het lastig is met de druk op de huizenmarkt.”