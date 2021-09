Student Siem (19) is ten einde raad op camping neergestreken: ‘Zonder kamer moet ik 5 uur reizen’

Huizengek­te: moeten we blij zijn met nieuwe kleine appartemen­ten voor 1000 euro?

1 september De nieuwe wijk Merwede moet het schreeuwende huizentekort in Utrecht verzachten, maar slimme beleggers verdienden er al miljoenen euro’s aan bouwgrond. Is de bouw van appartementen van 60 vierkante meter met een huurprijs van minimaal 1000 euro of een rijtjeshuis van 8 ton wel acceptabel? Ja, de gemeente heeft geen andere mogelijkheden, zegt een hoogleraar. Nee, het plan moet terug naar de tekentafel, vindt een PvdA-raadslid.