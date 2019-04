Stukadoor plast op nog niet aangesloten wc in huis Miljuschka

Wie de vlog een beetje volgt, verwacht in de tiende aflevering ongetwijfeld weer een hoop drama. Niets bij deze grote verbouwing lijkt vanzelf te gaan. Ook deze week ging niet alles vlekkeloos. Zo weet vriend Philip te melden dat een van de stukadoors per ongeluk in een wc heeft geplast die nog niet was aangesloten. ,,Het sijpelde twee verdiepingen naar beneden. Ze moeten het opnieuw schilderen.’’

Blij

Toch zien we over het algemeen een optimistische Miljuschka, die blij is met Wesley, die inbouwkasten komt maken en bij een vrolijke rondleiding constateert dat de kinderkamers bijna klaar zijn. ,,Het begint ergens op te lijken.’’ Ze informeert achter de schermen van RTL Boulevard nog even bij Bridget Maasland en Rick Brandsteder of die weleens hebben verbouwd. ,,Ja, wiet’’, reageert Rick gevat. Om eraan toe te voegen: ,,Nee hoor, alleen gerookt.’’