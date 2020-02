Sustainer Homes valt op bij Forbes én bouwt (bijna) stikstofvrij

Sustainer Homes begon als een startup met een bijzonder idee: duurzame woningen van hout die je in elkaar zet alsof het lego is. Daar moet je dan wel nog een markt voor vinden. Inmiddels stromen de aanvragen binnen. ,,Onze ontwerpen zijn geperfectioneerd en we hebben de tijdgeest mee, want we bouwen duurzaam en praktisch stikstofvrij.”

Ze kregen al de complimenten van het Amerikaanse zakenblad Forbes, omdat ze de uitstoot van CO2 bij de bouw met 90 procent wisten te reduceren. De woningen ogen aantrekkelijk vanwege het hout dat erin is verwerkt. De elementen worden in grote hallen gemaakt en pas daarna naar de bouwplaats gereden, waar ze eenvoudig in elkaar worden gezet. ,,Op de bouwplaats zelf komen geen schadelijke stoffen vrij. Met onze aanpak omzeilen we het stikstofprobleem,” zegt CEO Gert van Vugt.

Fris en modern

Volledig scherm © Sustainer Homes/BASEPHOTOGRAPHY Van Vugt leidt rond op het kantoor van Sustainer Homes in de voormalige werkspoorfabriek in Utrecht. De fabriek is een visitekaartje, want Sustainer Homes heeft deels de verbouwing verzorgd met de voor hen karakteristieke houten elementen. ,,Het is fris en modern, maar we behouden de sfeer van industrieel erfgoed.” De rails van de vroegere kraan liggen er nog. Vanuit de vergaderkamer zie je de werkvloer beneden waar nu andere startups zitten.



De werkspoorfabriek is een mooie spin-off, maar het gaat als eerste om de woningen die Sustainer Homes ontwerpt en laat bouwen. Klanten overleggen met de architecten die in dienst zijn. Ze kunnen zich laten leiden door mooie voorbeelden, maar ook een eigen lijn kiezen. ,,In het begin lieten we alles aan onze klanten over, maar dat leidde soms tot ontwerpen waar ze zelf uiteindelijk niet tevreden mee waren. Nu geven we meer suggesties en we zorgen dat alles in lijn is met wettelijke regels.”

Circulair bouwen

Het opvallendste: er komt geen beton of zandsteen aan te pas, want de huizen zijn van hout. ,,Dat is gecertificeerd hout uit Finland. Hout houdt CO2 vast. De huizen zijn opgebouwd uit grote houten ‘legostenen’ van 3,5 bij 5 meter die we in een fabriek laten maken. Ze worden op locatie in elkaar gezet. Een bijkomend voordeel is dat je ze na een aantal jaren ook weer uit elkaar kan halen en opnieuw gebruiken, het is volledig circulair.”

Voor de stevigheid is het hout gelamineerd, je kan de laagjes zien. Van Vugt wijst op een houten pilaar in de werkspoorfabriek. ,,Die kan een groot gewicht dragen.” Het systeem van grote houten ‘legostenen’ heeft enige beperkingen, maar vooral voordelen. ,,Je kan de onderdelen niet uitrekken, dat ligt vast. Maar door te combineren kan je miljarden variaties in de huizen maken. We begonnen klein, maar leveren nu ook woningen van meerdere verdiepingen.”

Ze ontwierpen een prototype: een woning gemaakt in een container. ,,Dat trok wereldwijd de aandacht, vooral in de Verenigde Staten. Maar we slaagden er nog niet in ze te verkopen.” Dat werd anders met hun eerste houten huis. Een koper in Venray wilde de gok wel wagen. In een paar maanden stond het er, compleet met zonnepanelen op het dak.

Groeien en samenwerken

Daarna kwam de vaart er goed in. Afgelopen jaar werden achttien huizen opgeleverd en dit jaar wordt een flinke groei verwacht. ,,Niet alleen zelfstandige woningen, we praten ook over flats en rijtjeshuizen. Er is een grote behoefte aan duurzame woningbouw en daar willen we graag aan bijdragen.”

Hoe makkelijk het allemaal klinkt, de oprichters kwamen ook de dilemma’s van een beginnende startup tegen. Bijvoorbeeld: wat doe je zelf en wat besteed je uit aan anderen? ,,Wij hadden eerst de neiging alles zelf te willen doen. Dan kan je zoveel mogelijk controle houden. Het bleek al gauw dat we beter met partners konden werken en een deel uitbesteden.”

Ontwerpen met software

Op het kantoor in de werkspoorfabriek werken nu 22 mensen. Dat zijn bijvoorbeeld architecten, ingenieurs en anderen die met de klanten werken. De productie is ondergebracht bij partners: van frezerijen, timmerfabrieken tot aannemers. Een voorbeeld is Groothuis Wonen die met veel particuliere klanten werkt.

Een speciale rol spelen de software ingenieurs bij Sustainer Homes. ,,Met slimme software kunnen we snel variaties van huizen realiseren.” Het programma werkt met kunstmatige intelligentie en kan zelf oplossingen aandragen. ,,Ja, we zijn ook een softwarebedrijf,” vertelt Van Vugt. ,,We voeren gewenste eigenschappen in en het programma gaat ermee aan de gang. Met het modulesysteem kunnen we zo snel inspelen op wensen van klanten.”