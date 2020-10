Te goed geïsoleerd? Extreme zomerhitte gaat niet meer weg uit nieuwbouwflat

Kan een huis ook te goed geïsoleerd zijn? Je vraagt het je bijna af als je de verhalen uit nieuwbouwcomplex De Saffier aan het Paletplein in Tilburg hoort. Ramen kunnen niet altijd open en zonwering is nooit in de nieuwbouw gekomen. En dus loopt de temperatuur in de zomermaanden op tot boven de 40 graden.

De een slaapt op de bank, de ander slaapt gewoon al weken niet thuis. Het zijn de rigoureuze oplossingen die bewoners van De Saffier kiezen om de hitte in de zomermaanden te ontvluchten. Dat het heet was afgelopen zomer, was in heel veel huizen in Tilburg wel te merken. Maar aan het Paletplein valt de hitte - oplopend tot 41 graden - nogal op, al was het maar omdat het pand nog geen twee jaar oud is.

,,Eigenlijk heb ik na de eerste zomer al gezegd dat hier zonwering moest komen", zegt bewoonster Marian Krooswijk. ,,Het was 32 graden binnen, en dat terwijl mijn mobiele airco de hele dag vol aanstond.” Het was niet te doen, vertelt ze over de week waarin ook buiten regelmatig temperaturen van 35 graden of hoger werden gemeten. ,,Gelukkig had ik nog een uitvaladres.” De zomer van 2019 sliep ze bijna twee weken niet thuis, afgelopen zomer ook een dag of tien.

En dat terwijl een oplossing best mogelijk moet zijn, stelt Marcus van Manen van de bewonerscommissie in het pand. ,,We zijn al twee jaar bezig om zonwering te krijgen. Veel van de appartementen hebben glas van plafond tot vloer. Dat leidde meteen in de eerste zeer hete zomer na de oplevering in 2019 al tot veel klachten. Op ons verzoek aan Wonenbreburg waarom er geen zonwering was, kregen we echter te horen dat dat niet past in het beeld van de architect. Zomaar iets plaatsen kan dus ook niet, de zonwering moet goedgekeurd worden en overal hetzelfde zijn.”

Quote De oplossing duurt al zo lang dat we vooral bang zijn volgende zomer weer in de hitte te zitten Bewoner van de Saffier

Een deel van de ramen kan daarbij ook nog niet open. ,,Ik slaap op de bank", zegt één van de bewoners die geen raam open kan zetten in de slaapkamer. ,,Een goede airco kan ik daar dus ook niet neerzetten, want ik kan de slang niet eens kwijt.” Bij Netty Korswagen (76) steeg de temperatuur tot 41 graden in haar woonkamer, terwijl ze gedwongen thuiszat om gezondheidsredenen en de coronaperikelen.

Eind dit jaar een plan

En ja, zo'n goed geïsoleerd huis is in de winter wel fijn, want ‘stoken doe ik bijna nooit', zegt Van Manen ook. ,,Maar wat heeft het voor zin als je vervolgens de hele zomer met airco's in de weer bent?” Als de warmte buiten eenmaal vertrokken is, is het binnen nog dagen tegen de dertig graden, vertelt hij. De kosten hoeven voor de bewoners het probleem niet te zijn. Van Manen ,,We zijn best bereid wat te betalen of als collectief iets te regelen. Het probleem zit er vooral in dat we niets mogen. En de oplossing duurt zo lang dat we vooral bang zijn volgende zomer weer in de hitte te zitten.”

Een woordvoerder van Wonenbreburg geeft aan bekend te zijn met de klachten en er ‘serieus mee aan de slag te gaan'. ,,We willen eind dit jaar een plan hebben, en hopen daarmee echt voor volgende zomer een oplossing rond te hebben.” Daarvoor wordt nu naar alle tekeningen gekeken wat mogelijk is. ,,Als bijvoorbeeld een bepaalde zonwering niet kan om het beeld, is er altijd wel een oplossing te bedenken die past”, stelt de woordvoerder.

