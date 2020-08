Tegeltuinen op de radar van gemeenten dankzij digitale kaart

Hoe gemeenten omgaan met de aangeleverde data, is aan hen zelf, zo stelt Van Dijk. ,,Het is geen openbare data. Wel hebben we ook infographics per wijk beschikbaar die bijvoorbeeld in de publiciteit of door gemeenteraden gebruikt kunnen worden. Wat ons betreft is bewustwording, verleiding en aansporing de manier om de leefomgeving te vergroenen. In het buitenland zijn er wel voorbeelden dat de data ook gebruikt wordt voor bijvoorbeeld een tegeltaks, maar daar zijn wij niet voor. Ik heb ook het gevoel dat de boodschap steeds beter valt en dat mensen zelf gaan inzien dat het ook comfort biedt.”



Joop Spijker van Wageningen Environmental Research doet onderzoek naar verstening in tuinen en noemde de acties eerder op deze site ‘soft’. ,,Je hebt geen stok achter de deur om te veranderen, legde Spijker uit. Vooral in armere wijken is het lastig om mensen te bewegen om minder tegels toe te passen.” In Nederland is er slechts één gemeente die de regels ook heeft aangepast. In enkele Amsterdamse wijken mag maximaal een derde van de tuin uit tegels bestaan. Spijker ziet overigens ook geslaagde projecten zonder dwang. ,,De kracht zit in het gezamenlijk aanpakken van dit probleem, want veel mensen moeten meedoen om dat ook in de percentages terug te zien.”