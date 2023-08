Terug van vakantie? Zo krijg je de caravan weer schoon de stalling in

Eerlijk is eerlijk, een vakantie met een caravan? Die heeft Marja niet veel gehad. ,,Ik heb wel vakanties gehad in van die grote legertenten. Het is toch altijd een beetje behelpen op vakantie, in een kleiner onderkomen dan dat je gewend bent. Ook al ben ik zelf klein van stuk. Maar het maakt het wel anders dan thuis. En wat ik wel geleerd heb uit die tijd? Het is altijd verstandig om een goed lijstje te maken met wat je meeneemt. En dat geldt ook voor de schoonmaak.”

1. Schoonmaakmiddelen meenemen

Marja zweert op vakantie bij een middelmaat emmertje. ,,Je hebt grote emmers voor tien liter, maar ook kleinere emmertjes. Dat is handig. Dan doe je je emmer niet te vol met water en je verschoont het vieze water sneller. Bovendien kun je dat emmertje makkelijker ergens kwijt in de caravan.’’

In het emmertje zitten bij Marja altijd een fles afwasmiddel, allesreiniger, een paar microvezel doekjes en soda. ,,En witte azijn heb je wel in het keukenkastje staan.’’ Inderdaad, geen trekker, geen zeem en geen spons. ,,Dat is op die kleine caravanraampjes veel te ingewikkeld.’’ En natuurlijk is het belangrijk om elke dag de bezem door de caravan te halen, zegt Marja. ,,Zorg elke dag even dat het zand eruit is met een stoffer en blik. Leg bij de ingang een dweil of doek neer en loop binnen op slofjes of sokjes.”

2. Luchten als je op de camping bent

Als je de boel goed lucht, scheelt dat weer bij thuiskomst en houd je je bed op vakantie fris. ,,Als je ’s ochtends buiten ontbijt, zet dan de raampjes open. Zet de matras of bankdelen waar je op zit, overdag overeind zodat het ook kan luchten.’’ Ook wasknijpers zijn handig om mee te nemen, vindt Marja.. ,,Dan kun je handdoeken of kleding ‘s avonds buiten laten luchten.”

Een andere tip om het leven op vakantie wat makkelijker te maken: ,,Als je gaspitjes hebt, kun je daar wat aluminiumfolie overdoen. Na de vakantie haal je die weg en is het gasfornuisje weer lekker schoon.’’ Marja tipt bovendien om niet te veel servies mee te nemen. ,,Dan doe je vaker de vaat en blijft je keukenblokje netjes.’’ Om het gootsteentje goed door te spoelen, adviseert Marja af en toe wat warm water met soda door te laten lopen. ,,Dan verstopt je putje niet.’’

3. De buitenkant van de caravan

,,Als er modder, groenaanslag of wat dan ook op de caravan zit, kun je dat goed schoonmaken met soda opgelost in lauwwarm water. Het hoeft niet te heet. Plons er eerst even wat emmertjes overheen, zodat zand en ander spul al weggespoeld is. Dan ga je met een doek aan de slag. Het zand is al weg, dus het geeft geen krasjes’’, zegt Marja. ,,Doe het stukje voor stukje, dat geeft het beste resultaat. En wrijf het daarna met een andere doek goed droog. Hetzelfde geldt voor de ramen.’’

4. Gebruik een hygrometer

Een hygrometer meet de luchtvochtigheid in een ruimte. ,,Kost een paar euro, maar dan heb je ook wat’’, aldus Marja. Ook als de caravan weer terug de stalling in gaat. ,,Het allerbelangrijkste is dat je niet te veel vocht gebruikt voor het interieur en de caravan na het schoonmaken weer goed droogwrijft. Als de hygrometer op 50 staat, is het ongeveer goed. Als het te vochtig is, ontstaan er namelijk schimmels. Dat wil je niet. Bovendien gaat het dan stinken.’’

Wil je voorkomen dat de caravan volgend jaar muf ruikt als je 'm uit de stalling haalt? ,,Koop laurierblaadjes’’, zegt Marja. ,,Strooi wat op de bank en de vloer. Dat helpt tegen motten en geeft meteen een fris gevoel. Ik leg ze thuis ook altijd in de laatjes waar mijn truien liggen.’’

