Terug van weggeweest: gedroogde bloemen in het interieur

De gedroogde bloemen zijn tegenwoordig dus niet meer suf en stoffig, maar hoe houd je ze nou mooi? ,,Dat is eigenlijk heel gemakkelijk”, zegt Van Bries aan Zee. ,,Het is vooral belangrijk dat ze niet te veel in de zon staan. Daarnaast moet je er ook niet te vaak tegen aanstoten, omdat de bloemen dat uitvallen.” Ze hebben dus minder zorgen nodig dan verse bloemen en zijn bovendien duurzamer, omdat een bos bloemen op deze manier langer meegaat.”



Gedroogde bloemen kun je op heel veel verschillende manieren stijlen. Je zou een mooie bos op tafel neer kunnen zetten, maar ook losse vaasjes met wat kleinere bloemetjes hebben een grappig effect. ,,Daarnaast zie je de krans ook weer volop terugkomen’’, aldus Maria. Nog een hype op dit moment is het pampasgras (Cortederia). ,,Zet de pluimen bij elkaar in een mooie vaas of pot en je hebt een mega eyecatcher die ook nog eens heel lang meegaat!” Ook zou je de bloemen in een fotolijstje kunnen doen of ze gewoon aan een touwtje hangen in je woonkamer.