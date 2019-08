'Terugdraaien van hogere energietaks lijkt een loze belofte'

Al met al acht de fiscalist de kans groot dat premier Rutte een loze belofte heeft gedaan. ,,Het kabinet heeft er nog een hele zware (budgettaire) dobber aan om de belofte van een belastingverlaging op de energierekening aan de kiezers daadwerkelijk gestand te doen.”



Spanjers bekritiseert in zijn artikel in het Weekblad Fiscaal Recht ook de onnavolgbare wijze waarop het kabinet de ODE heeft ingericht. Hoewel het overduidelijk een belasting is, staat deze inkomstenbron niet zo in de rijksbegroting. Al met al moffelt het kabinet deze ODE weg, stelt Spanjers, die spreekt van een staaltje interdepartementale machtspolitiek. ,,Met de ODE is voor het ministerie van Economische Zaken een eigen inkomstenbron gecreëerd voor de eigen uitgaven", aldus Spanjers.