‘Terugkerende vakantiegangers moeten thuis uitkijken voor legionella’

tipsJe bent een week of zelfs meerdere weken op vakantie geweest, komt terug van huis en springt gelijk onder de douche. Goed idee? Nee, waarschuwt Techniek Nederland. De kans op een legionella-infectie is aanwezig. De ondernemersorganisatie van de installatiebranche heeft tips.

Volgens Techniek Nederland is de kans op legionellabesmetting het grootst na de vakantieperiode. Tijdens vakanties worden kranen niet gebruikt, waardoor het water in de leidingen stil staat en de watertemperatuur al snel boven de 25 graden uitkomt. Deze twee factoren hebben een negatief effect op de kwaliteit van leidingwater.

Legionella is een bacterie die een ernstige longontsteking kan veroorzaken. Volgens het RIVM komt ‘de veteranenziekte’ ongeveer 500 keer per jaar voor in Nederland.

Thuis éérst de douche aan

Vakantiegangers doen er goed aan om bij thuiskomst de douche vier à vijf minuten rustig te laten stromen, om te voorkomen dat het water vernevelt. Besmetting vindt namelijk vooral plaats door het inademen van de waternevel, waardoor de bacterie zich in de longen nestelt. Eric van der Blom, specialist legionellapreventie bij Techniek Nederland: ,,Verneveling ontstaat voornamelijk onder de douche. Je kunt dit voorkomen door de sproeikop onder water in een emmer te houden of de douchekop in een washandje te verbergen.”

Doorspoelen na de vakantie is belangrijk om de kwaliteit van het water te kunnen waarborgen. Het doorspoelen zorgt er ook voor dat stoffen die in het water zijn opgelost, zoals metalen uit de drinkwaterleiding, weggespoeld worden. Van der Blom: ‘Veel bewoners realiseren zich niet dat water in leidingen beperkt houdbaar is, net als een pak melk.’

Tips om legionellabesmetting te voorkomen

• Spoel na de vakantie alle koud- en warmwaterkranen een minuut lang.

• Laat het water rustig stromen en voorkom dat u daarbij het water vernevelt. Dat doet u door de sproeikop onder water in een emmer te houden, in een washandje of het sproeistuk van de kraan af te halen.

• Ook een tuinslang die in de volle zon hangt kan flink opwarmen, waardoor zich legionella kan ontwikkelen. Spoel daarom eerst een tuinslang die niet dagelijks wordt gebruikt. Voorkom ook hier verneveling.

• Vaak kunt u zelf de temperatuur van het warm water instellen. Zorg ervoor dat het warme water uit alle kranen ten minste een temperatuur van 55 graden heeft.

• Pas de drinkwaterinstallatie nooit zelf aan, maar laat dat doen door een erkend installatiebedrijf. Het is vooral belangrijk om ‘dode leidingen’ en opwarming van koud water door naastgelegen warme leidingen (hotspots) bij de aanleg en aanpassing van de drinkwaterinstallatie te voorkomen.

• Bubbelbad (spa, whirlpool, jacuzzi, hot tub) regelmatig reinigen en ontsmetten volgens de gebruiksaanwijzing.