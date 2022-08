Terugverdientijd verduurzaming huis drie keer verkort vanwege hoge energieprijzen

Gas peperduur? Het heeft één groot voordeel: isolatie van je huis verdien je veel sneller terug. Het isoleren van de vloer van een slecht-geïsoleerde tussenwoning is gemiddeld gezien in vier jaar terugverdiend, het dak in drie jaar en de spouwmuur zelfs in minder dan een jaar. Dankzij de besparing op de energierekening maken huiseigenaren met de investering in een hybride warmtepomp in een goed geïsoleerd rijtjeshuis na vier jaar al ‘winst’, in plaats van pas na ruim twintig jaar. Gemiddeld zijn de kosten er drie keer zo snel uit als met de energieprijzen van vorig jaar