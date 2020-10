Tobias en Eva kopen alsnog hun droomwoning na ernstige brand

Vandaag is de rechtszaak tegen de 60-jarige voormalige eigenaar, die verdacht wordt het huis in brand te hebben gestoken. ‘Het is een schokkende zaak’, zei de officier van justitie eerder in juli, tijdens de eerste zitting. En dat was de brand zeker op die bewuste woensdagavond van de vijftiende april. Voor de kopers, de buren, de buurt, maar ook de erfgenamen van het huis. Twee dagen voor de overdracht besloot de bewoner het huis in brand te steken. Hij heeft inmiddels een bekentenis afgelegd.