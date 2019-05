Toezichthouder AFM kritisch op huurverklaring bij hypotheken

Aantal afgegeven vergunnin­gen voor nieuwbouw­wo­nin­gen fors gedaald

23 mei Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen is in het eerste kwartaal van dit jaar fors gedaald. In vergelijking met een jaar eerder is er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sprake van een daling met ruim een kwart tot 12.500 vergunningen. Dat is het laagste aantal afgegeven vergunningen in drie jaar tijd.