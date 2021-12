Torenhoge energiekosten? Frank en Marnix maken zich geen zorgen: ‘We besparen jaarlijks duizenden euro’s’

Huis van Henk moet 58 centimeter krimpen van gemeente: ‘Ze maken mij kapot’

Lange tijd dacht hij in zijn droomhuis te wonen. Maar voor Henk Palts uit Deventer is het alles behalve onbezorgd wonen in zijn uit boomstammen opgetrokken woning. Hij ligt in de clinch met de gemeente. Die stelt dat zijn chalet te groot is. Te hoog vooral. ,,Het gaat om centimeters. Ze maken mij kapot.”

16 december