Trend zet door: ook deze ‘Disneyvilla’ in Gelderland is verkocht

Zelfs miljoenenvilla's worden sinds de coronacrisis gemakkelijk verkocht. Zo is de lokaal bekende Disneyvilla in het Gelderse Oosterbeek onlangs van eigenaar gewisseld. Het pand stond te koop voor 2.675.000 euro. De makelaar zegt dat er als gevolg van de coronacrisis steeds meer woningen in het exclusieve segment van de hand gaan.

De woning in Oosterbeek wordt de ‘Disneyvilla’ genoemd, vanwege de sprookjesachtige looks van het huis. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar het torentje. Met wat fantasie waan je je voor even in Disneyland. Het pand werd in 1998 gebouwd in opdracht van miljonair Henk Hazeleger, die zijn miljoenen verdiende in de wegenbouw en het vastgoed.

De familie Hazeleger woonde slechts vier jaar in het paleisje. In 2002 werd het huis verkocht voor 3.900.000 euro. Het witte kasteeltje kwam in 2020 weer op de markt voor 2.675.000 euro. Dat is een aanzienlijk lager bedrag, omdat het koetshuis los is verkocht.

Trend: veel villa’s op de markt

Volgens verkopend makelaar Ben Spitman wordt de laatste tijd veel verkocht in het exclusieve segment van de markt. ,,Door corona zijn mensen tot inkeer gekomen. Ze hoeven niet meer vijf dagen per week naar kantoor in de Randstad en kijken daarom ook in het oosten. Als je nog maar twee dagen in de week naar het westen hoeft, kun je de rest van de week werken in je mooie werkkamer thuis.” De villa aan de Dreyenseweg in Oosterbeek is overigens verkocht aan mensen die al in de regio woonden.

