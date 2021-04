Tuin van Bianca is rustpunt in druk stads bestaan: ‘Hoe kun je nou niet van tuinieren houden?’

Mijn Tuin Wat lange tijd een onbenut stukje stad was, is omgetoverd tot een groene buurttuin in spe

28 maart Wat lange tijd een onbenut stukje stad was, is de afgelopen tijd omgetoverd tot een groene buurttuin in spe. De meeste planten en gewassen in Buurttuin De Groene Zon moeten nog tot wasdom komen, maar het belooft een hoop goeds. Wij gingen langs voor de rubriek Mijn Tuin.