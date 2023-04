Twee jaar geleden zouden deze woningen makkelijk worden verkocht, nu worden ze uit nood verhuurd

Bankjes, sporttoe­stel­len en picknickta­fels: Capelle aan den IJssel krijgt nieuw park

Capelle aan den IJssel heeft een hart van steen. Wie rond winkelcentrum De Koperwiek struint stuit misschien op een verdwaalde boom, wat struiken of een groene oever naast een sloot, maar iets wat enigszins op een aaneengesloten park lijkt is in geen velden of wegen te bekennen. Daarin moet het toekomstige Amandelpark verandering brengen.