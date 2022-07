Unieke woonboerderij van bijna 250 jaar oud te koop (maar je moet ’m nog wel even opknappen)

Michael verbaasd: hij mag geen dakterras bouwen, maar zijn buren kregen wél toestem­ming

Doe iets met je dak, roept Rotterdam. Maak het groen, voeg vierkante meters toe, dat is ook goed voor de stad. Bewoners in Blijdorp en Bergpolder staan te popelen, maar mogen niet. Van diezelfde gemeente. De welstandscommissie weigert. Terwijl buren in hetzelfde woonblok van ‘welstand’ pas nog wel een opbouw met dakterras mochten. Wat gaat hier mis?

10 juli