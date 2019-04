Vaak genoeg en slim schoonmaken? ‘Doe de wc-klep dicht als je doorspoelt’

Om op die laatste vraag maar direct een genuanceerd antwoord te geven: het hangt uiteraard af van de gezinssituatie. Kok: ,,Ik woon met twee pubers en twee katten in huis. Dan heb je in het huishouden vanzelfsprekend meer te doen dan iemand die vrijgezel is en altijd op zijn werk zit. Vuistregels zijn lastig te geven, maar je kunt er wel íets over zeggen.’’

Hygiëne

Zo verdienen huishoudelijke taken die met hygiëne te maken hebben volgens haar altijd voorrang. ,,Vaatdoekjes mogen elke dag in de was, maar het oud papier kan wel een paar dagen staan, daar krijg je geen buikkrampen van. De koelkast zou ik wel elke maand even leeghalen en schoonmaken met een sopje. Dat heeft te maken met voedselveiligheid. De ramen hoef je bij wijze van spreken nooit te lappen. Daar krijg je niks van.’’

Marja Middeldorp, bekend van het tv-programma Hoe schoon is jouw huis, focust zich wat meer op de wc. ,,Dat vind ik een dagelijks ding, al woon je in je eentje. Daar zwerven immers de meeste bacteriën. Vooral ook omdat veel mensen niet snappen waarom er een klep op de wc zit. Die klep moet je altijd dichtdoen als je doorspoelt. Heb je net een drol gedraaid en laat je de klep open bij het doorspoelen, dan vliegen de vieze spetters overal naartoe.’’

Volledig scherm Wat schoonmaakgoeroe Marja Middelkoop betreft, wordt de wc dagelijks schoongemaakt. © Shutterstock De wc wordt bij Kok in huis in elk geval dagelijks schoongemaakt. ,,Het is ook de vraag wat je onder schoonmaken verstaat. Het belangrijkste vind ik dat er een doekje over de druk- en de lichtknop gaat. Daar waar je met je handen aan zit, dus.’’

Bed verschonen

Quote Belangrij­ker is dat je het bed niet direct opmaakt als je eruit stapt, maar open gooit Zamarra Kok, Huishouddeskundige Maar hoe vaak verschoon je het bed? ,,Pyjamaslapers hoeven dat misschien minder vaak te doen dan mensen die van zichzelf weten dat ze veel in de lakens zweten, maar ik zou zeggen elke week’’, zegt Kok. ,,Belangrijker is dat je het bed niet direct opmaakt als je eruit stapt, maar open gooit. Doe een raam open en laat zo het vocht dat je 's nachts verliest verdampen. De lakens moet je overigens soms op 60 graden wassen, zodat huismijt wordt gedood. Zeker voor mensen met een allergie is dat nodig.’’

Wat Middeldorp betreft kan het ook minder vaak, met een simpel trucje: ,,Je kunt na een week het beddengoed afhalen en uitkloppen. Vervolgens draai je het dekbed en hoeslaken om. Ja, op de hoeken van het hoeslaken kun je zien dat hij dan binnenstebuiten zit, maar wat maakt dat nou uit? Doe verder vooral een raam open inderdaad. Frisse lucht is belangrijk!’’

Wasmachine

Volledig scherm Om de wasmachine goed te houden, kun je poeder en azijn voor in de sla in doen, weet Marja Middelkoop. © Shutterstock De wasmachine draait zeker in huishoudens met kinderen bijna dagelijks, beamen de schoonmaakgoeroes. Marja Middeldorp krijgt verreweg de meeste vragen over de was. ,,Ik zeg altijd: gebruik niet te veel vloeibaar wasmiddel. Daar zit vet in en dat gaat aan de binnenkant van de machine plakken. Veel beter: een derde waspoeder en twee derde azijn. Niet schoonmaakazijn, maar azijn die je in de sla doet. Beter voor de machine, beter voor de was én goedkoper. Het schuimt zo mooi dat je bijna voor de wasmachine gaat zitten om ernaar te kijken.’’

Nog een tip van Zamarra Kok: goed de filters van de wasmachine en de droger schoonmaken. ,,Echt geregeld doen, want het kan brand veroorzaken als je dat laat zitten. Verder zie ik dat de was niet altijd meer gestreken wordt. De lat ligt voor veel mensen behoorlijk laag, die strijken bijna niks meer. Dat vind ik er bij t-shirts bijvoorbeeld toch minder netjes uitzien. Mensen zouden er overigens goed aan doen om één keer per jaar de kledingkast leeg te halen en schoon te maken. Dan weet je weer wat je in de kast ligt en heb je op tijd in de gaten of er motten aan de kleding vreten.’’

‘Maak schoonmaken leuk’

We zijn over het algemeen steeds minder tijd kwijt in het huishouden, meent Kok. ,,Veel mensen vinden andere dingen belangrijker dan een huis dat altijd schoon is. Ik geef altijd de tip: houd de klussen klein en doe ze vaak. Voorbeeld: bij mij in huis moet degene die als laatst heeft gedoucht, de tegels met een trekker droog maken. Zo voorkom je aanslag en schimmel waar je anders flink op zou moeten boenen.’’

Ook Middeldorp pleit ervoor ‘slim’ te opereren. ,,Maak schoonmaken leuk. Als de oven vies is, ga dan niet met schuurmiddelen aan de slag. Veel te veel moeite. Beter kun je een een ovenschaal met ammoniak in de voorverwarmde oven zetten, daaronder een schaal kokend heet water. Klep dicht, oven uit, boodschappen doen. Als je thuis komt kun je het losgekomen vet zo met een papieren doekje weghalen.’’