‘Vaak genoeg verbeeldt het interieur de tijdsgeest, in plaats van onze persoonlijke smaak’

WoonspecialIn de woonspecial die vlak voor de woonmaand oktober als bijlage bij deze krant is verschenen, vertellen architecten in hoeverre zij de dominante stijl van onze woonkamers bepalen. Wonen-redacteur Stefan ten Teije probeert zijn eigen plan te trekken, zegt hij in het voorwoord.

Mijn vriendin en ik staan in de badkamerzaak om meubels en tegels uit te zoeken voor ons nog te bouwen huis. ,,Dit zijn de kleuren waar u uit kunt kiezen voor het wastafelmeubel’’, zegt de verkoper. We kijken elkaar lachend aan. ,,Welke kleuren?!’’ Alles is wit, grijs, zwart en dan nog wat tinten beige. Geen geel, groen of blauw, waar we op hadden gehoopt na het maken van een Pinterest-moodboard.

Naturelle kleuren voeren de boventoon in magazines, showrooms en woonprogramma’s op tv. Ietwat veilig en saai, als je het ons vraagt. Wij gaan voor een knalgeel kookeiland. Niet dat u bang hoeft te zijn voor een kakofonie aan kleuren – als ik dat woord een keer in een visuele context mag gebruiken. Interieur kan toch echt schreeuwerig zijn. Of juist stilte uitstralen. Wat dat betreft is het verhaal van Vincent Bijlo in de woonspecial interessant.

Hoe ziet zijn interieur eruit? En boeit het hem eigenlijk, aangezien hij al zijn hele leven blind is? Spoiler alert: ja. Want kleuren drukken iets uit en dat kan Bijlo wél begrijpen. Bovendien is interieur ook met andere zintuigen waar te nemen. Van salontafels moet hij om voor de hand liggende redenen niets weten.

Architect als influencer

Vaak genoeg verbeeldt het interieur met name de tijdgeest, veel meer nog dan onze persoonlijke smaak. Keukens horen momenteel zwart te zijn. De vraag dringt zich op wie nou eigenlijk de dominante aanblik van onze vers opgeleverde woonkamers bepaalt. Ik dacht: misschien zijn het de social media-influencers, maar heb inmiddels ook de architect in het vizier. In hoeverre boetseert hij niet alleen een huis, maar dwingt hij bewoners ook te kiezen voor de inrichting die vooral hij mooi vindt?

Op pagina 11 en 13 vertellen twee architecten waar hun inmenging begint en ophoudt. Vanzelfsprekend gunnen ze de bewoners hun smaak, maar voor iedere goede ontwerper, stylist, kunstenaar én architect geldt natuurlijk dat ze je uitdagen iets anders te kiezen dan wat je zelf zou kunnen bedenken.

