Van kattenbraaksel tot grasknieën: nooit meer vloeken op vlekken

1. Rode wijn op je tafelkleed

,,Er zijn veel methodes om wijnvlekken te behandelen, maar zelf pleit ik voor die met maizena: dat hebben veel mensen in het keukenkastje staan. Dep zo veel mogelijk rode wijn weg en bestrooi de vlek met maizena. Laat dat rustig even liggen; je zult merken dat het poeder het vocht uit de vlek onttrekt. Vervolgens behandel je de vlek met groene zeep voordat het kleed de wasmachine in gaat. Dan komt het er uit als nieuw. Het grootste gevaar is het wrijven: mensen wrijven meteen met hun servet in de vlek, van links naar rechts of van onder naar boven, maar dan druk je de rode wijn juist in de vezels. Afblijven dus.”