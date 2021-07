Van Persie koopt villa van 6,5 miljoen van Perridon: ‘Hartstikke trots’

Robin van Persie heeft een nieuw huis in Rotterdam. Hij heeft onlangs de villa gekocht van Michel Perridon, befaamd zakenman én fervent Feyenoord-supporter. De voormalig topvoetballer betaalde 6.550.000 euro voor de villa met riante tuin in de sjieke Rotterdamse wijk Hillegersberg.

,,Ik ben hartstikke trots”, zegt Perridon over de verkoop. ,,Dat ik mijn huis mag verkopen aan een van de grootste voetballers die we hier in Rotterdam ooit hebben voortgebracht: schitterend, toch? En het is nog een mooie gozer ook. Ik weet zeker dat hij hier heel mooie tijden gaat hebben, net als ik heb gehad.”

Geweldig

Perridon zegt Van Persie zelf te hebben benaderd, via een gezamenlijke vriend. ,,Ik wilde van mijn huis af omdat het te groot is, nu mijn kinderen het huis uit zijn. En ik wist dat Robin op zoek was naar een nieuwe plek. Hij is komen kijken, en hij vond het geweldig. Ik ben altijd zuinig op mijn spullen, dus ook op m’n huis. Een dag later waren we er uit.”

De multimiljonair zelf neemt nu zijn intrek in het koetshuis naast Villa Welgelegen, het monumentale pand aan de Parklaan, dat hij de afgelopen jaren voor miljoenen euro’s liet opknappen. Al zal het koetshuis eerder zijn pied-à-terre worden, want Perridon zegt inmiddels voornamelijk in Dubai te wonen.

Dragons’ Den

Rotterdammer Perridon is bij het grote publiek vooral bekend dankzij het tv-programma Dragons’ Den, waarin hij jonge ondernemers op weg helpt. Hij startte op jonge leeftijd elektronica-onderneming Trust, dat uitgroeide tot een multinational. Hij verkocht het bedrijf drie jaar geleden voor een onbekend bedrag.

Robin van Persie sloot zijn voetballoopbaan in 2019 af bij Feyenoord, de club waar hij in 2002 debuteerde. De oud-spits - topscorer aller tijden van Oranje - is inmiddels actief als jeugdtrainer bij de club. Ook maakt hij sinds kort deel uit van de technische staf van Arne Slot.

Volledig scherm Michel Perridon in Villa Welgelegen aan de Parklaan, dat hij de afgelopen jaren liet opknappen. In het koetshuis naast deze villa zal hij voortaan verblijven als hij in Nederland is. © Jan de Groen

