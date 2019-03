Vastgoedsector: plan ChristenUnie voor ‘Prins-Bernhardtaks’ werkt averechts

ChristenUnie heeft vandaag tientallen voorstellen gedaan om de woningmarkt uit het slop te trekken. Opvallend is dat de pijlen worden gericht op pandjesbazen zoals Prins Bernhard junior, die in Amsterdam honderden woningen heeft opgekocht om ze te verhuren. ,,Huizen zijn om in te wonen, niet om aan te verdienen", vindt CU-voorman Gert-Jan Segers. Hij pleit daarom voor een ‘Prins-Bernhardtaks’ van 6 procent, in de vorm van overdrachtsbelasting. Kopers die zelf in het huis gaan wonen zouden nog maar 0 procent overdrachtsbelasting hoeven te betalen.

Risicovol

Laurens van de Noort van Vastgoed Belang vindt dat geen goed plan. ,,Het probleem is dat er te weinig aanbod is in de vrije verhuursector, met huurprijzen boven 720 euro. Het kabinet en de gemeenten zouden juist de rode loper moeten uitrollen en het gemakkelijker moeten maken om te beleggen in woningen. De markt is nu simpelweg te krap en voor beleggers is investeren in nieuwe huizen te risicovol.”

De stelling dat het rendement laag ligt, klopt volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarktbeleid van de TU Delft. ,,In sommige gemeenten is dat gezakt naar 3,5 procent. Buitenlandse investeerders trekken zich al terug. Dat is meestal een teken dat meer beleggers gaan afhaken.”

Middensegment

Van de 7,7 miljoen woningen in Nederland is volgens het CBS het grootste gedeelte koop (57 procent) en drie op de vier huurwoningen is in bezit van een woningcorporatie, ‘slechts’ 1 miljoen huizen van overige verhuurders - minder dan in andere landen in Europa, aldus hoogleraar Boelhouwer. Van de Noort pleit ervoor om sociale huurwoningen over te hevelen naar het middensegment (boven de 720 euro). De wet houdt die mogelijkheid nu tegen. ,,Terwijl dat het aanbod in de vrije sector op korte termijn kan vergroten.”

De corporaties zien niets in dit plan. Ze willen wel helpen om het woningaanbod in het middensegment te vergroten, zegt de vereniging van woningcorporaties Aedes. Maar dan wel nieuwe woningen. ,,Het klopt dat de markt het laat afweten voor mensen die te veel verdienen voor sociale woningbouw en te weinig voor een dure huurwoning in de vrije sector”, zegt woordvoerder Tonny Dijkhuizen. ,,Er zijn te weinig huizen met een huurprijs tussen 720 en pakweg 1.000 euro. De wet biedt ons nu geen mogelijkheid om in die prijsklasse te bouwen, maar omdat we het ontbreken van die woningen als een maatschappelijk probleem beschouwen, zien we zeker een taak voor corporaties.”

Betaalbaar huren

De Woonbond noemt de plannen van de ChristenUnie ‘een stap in de goede richting'. Wel vindt de huurdersorganisatie dat ‘meer moet gebeuren om prijzen in de particuliere huurmarkt betaalbaar te houden en de woningnood aan te pakken’.

,,Voor particuliere verhuurders is het veel te makkelijk om gigantische huurprijzen te vragen’’, zegt een woordvoerder. De WOZ-waarde, de heffing in het kader van de Wet waardering onroerende zaken, heeft sinds 2015 grote invloed op het bepalen van de maximaal toegestane huurprijs. Daardoor zijn vooral in de steden met hoge WOZ-waarden de maximale huurprijzen enorm gestegen. Boven de huurgrens voor sociale huurwoningen van 720 euro vervalt de bescherming van het puntenstelsel en kunnen verhuurders vragen wat ze willen.